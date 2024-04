Aneta Kręglicka snuje refleksje w tajemniczym wpisie: "Życie pisze nowy scenariusz, przynosi nowe"

Joanna 22 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

Lubię te pseudoinformacje, które tylko zainteresowani rozumieją. Jeśli to nie jest podsycanie plotek na swój temat, to nie wiem co to jest. "Już teraz, już za minutkę..." a wy myślcie co ja mam na myśli. Kobiety dojrzałe w takie podchody się bawią. I od razu uprzedzam - tak uprzedzam, bo to zjawisko społeczne i takie wpisy "proszą się" się o takie skomentowanie. Mogła napisać: przeprowadzam się do Hiszpanii - jeśli ma potrzebę informować o tym cały świat, ale nie... obserwujcie mnie, klikajcie a ja zdradzę wam później ten "sekret".