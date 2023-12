Prawie 60-letnia Aneta Kręglicka ujawnia sekret swojego młodzieńczego wyglądu: "Wbrew temu, co myślą NIEKTÓRZY..."

to miss 29 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

to miss świata więc logiczne jest ze nie jest gruba ani brzydka nawet ok 60 lat. Sa w tych czasach kremy, masaze,maseczki, cwiczenia o to pomaga w ujędrnianiu twarzy. ona z natury jest piekna .duze usta i oczy więc czego nam więcej trzeba. My ust nie mamy to je powiększamy, ładnych oczu nie mamy to sztuczne rzęsy zakłądamy i wielkie okulary i robimy kreski. Ona nie musi nic. wszystko ma na miejscu nie musi botoksowac i powiekszac. nie kazda z nas to miss i musimy kombinowac aby usta miały kształt a to ze ktos przesadza to juz inna sprawa.