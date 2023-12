Celebrytki na pokazie Macieja Zienia: wyzwolona Anna Markowska, wydekoltowana Agnieszka Dygant, eteryczna Maffashion... (ZDJĘCIA)

Na premierze nowej kolekcji projektanta zjawiła się na przykład Anna Markowska, stawiając na czarną kreację, która nie pozostawiała zbyt wiele dla wyobraźni. Do zdjęć pozowała też Agnieszka Dygant w czerwonej sukience w kwiaty eksponującej dekolt, do której dopasowała szkarłatne akcesoria. Na całkiem śmiały "look" zdecydowała się również naczelna branżowa entuzjastka przebieranek, czyli Maffashion. Influencerka odsłoniła ciało w różowej sukience z odważnymi prześwitami.