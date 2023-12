Gwiazdy przybywają na premierę w Garnizonie Sztuki: całuśni Bomba i Collins, Gąsowski z córką, elegancka Racewicz... (ZDJĘCIA)

MONISŁAW 28 min. temu zgłoś do moderacji 47 39 Odpowiedz

Są teraz ważniejsze sprawy niż jakies parady, lanse i parcie na szkło celebrytów..... Tusk odrzucił tetaz projekt dofinansowania przez Państwo za prąd. Płaciliśmy tylko 40% za prąd, a w przyszłym roku dzięki Waszym wyborom (wybraliście Kolację Obywatelską i Trzecią Droge - a to jest to samo!) będziemy płacić 100% za prąd , czyli więcej niż 2x tyle. No i tym samym pójdą ceny żywności i inne opłaty w górę!!!! I jeszcze Tusk przed wyborami obiecał, że będzie 0% dla młodzieży do 35 roku życia oprocentowania za pierwsze mieszkanie, a teraz nie dość ze wycofał sie z tej obietnicy 0%, to jeszcze odrzucił projekt oprocentowania 2% za mieszkanie. Także do tej pory młodzież mogła kupować pierwsze mieszkanie za oprocentowanie 2% i jeszcze dostawali jakieś dofinansowanie, to teraz Tusk to wszystko odrzucił i oprocentowanie będzie aż 2x większe niż inflacja. Czyli gdzie tetaz będzie mieszkała młodzież, skoro nie stać ich będzie na taki kredyt? I kogo będzie stać na żywność itd, skoro Tusk odrzucił dofinansowanie za prąd? Wszystko pójdzie 2x w górę!!! A tak narzekaliście na PIS.