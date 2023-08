Aneta Kręglicka zachwyca ZABÓJCZĄ sylwetką w bikini na wakacjach w Hiszpanii: "KWINTESENCJA KOBIECOŚCI" (FOTO)

Aneta Kręglicka w bikini w Hiszpanii. Internauci nie mogą się nachwalić

Wracam do Was ze wspomnieniami ostatnich dni. Hiszpania jest... No właśnie, jaka jest naprawdę? Z moich dotychczasowych doświadczeń wynika, że czasami jest nie do zniesienia, ale bywa też klimatyczna i smaczna, o ile daleka od typowej turystyki - zaczęła.