Aneta Kręglicka zdradziła, ile waży i ujawniła sekret swojej idealnej sylwetki (FOTO)

Aneta Kręglicka to pierwsza Polka, która sięgnęła po koronę Miss World. Rozpoznawalność zyskała w 1989 roku. Dziś zdecydowanie rzadziej występuje na wybiegu, jednak fani wciąż zachwycają się nieprzemijającą urodą i figurą 58-letniej gwiazdy. Kręglicka skupia się na rozwoju swojej firmy i działalności w mediach społecznościowych.

Kręglicka zdradza przepis na idealną sylwetkę

Biegam 2/3 w tygodniu, od jakiegoś czasu gram też w golfa (18 dołków, to jest dobry wysiłek) i z powodu braku czasu, obecnie ćwiczę codziennie 30 minut samodzielnie w domu - zestaw ćwiczeń z gumami, ciężarkami, pilates, streching i trochę jogi na różne partie mięśni. Dzięki treningowi w domu nie tracę czasu na dojazdy i na razie zadowalają mnie efekty - napisała w odpowiedzi.

Anet Kręglicka wyznała, ile waży. Wystosowała także apel do innych kobiet

Zaciekawieni internauci, zapytali również o wagę Miss World 1989. Szybko uzyskali odpowiedź: 51 kg . Modelka, korzystając z okazji poruszanego tematu, zwróciła się do swoich obserwatorek, które porównują się do innych kobiet.

Każda z nas, to inna figura, grubość kości, predyspozycje. Dlatego nigdy nie należy się z nikim porównywać, bo zawsze znajdziecie się ktoś szczuplejszy i zgrabniejszy. Ja wsłuchuję się w siebie i po latach doskonale wiem, co mi służy, a co na pewno nie... - odpowiedziała internautce, która opowiedziała modelce z wagowych aspiracji.