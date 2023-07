Aneta Piotrowska poddała się słynnej "diecie zmieniającej rysy twarzy". Aż trudno uwierzyć, że to ta sama osoba (FOTO)

Teresa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 158 9 Odpowiedz

No na pewno usta ma zrobione i może piersi. Ale słuchajcie - ja zgubiłam 30 kg, całe życie myslalam ze musze być gruba. Zmieniłam myślenie, deficyt, spacery, dużo wody. Odrzuciłam całkowicie słodkie napoje i alkohol. I tez jak patrzę na zdjęcia stare to mogę powiedzieć ze jak inna osoba. Wiec ogarnięcie zdrowego trybu odżywiania i zadbanie od siebie plus makijaż tez może dać niespodziewany efekt