Aneta Todorczuk znów wyszła za mąż! Zdradziła, kim jest jej ukochany. To znany muzyk

Ja się zastanawiam jak to jest,że np tacy fajny faceci mają niezbyt urodne kobiety,ale zdradził mi sekret mój były, jego kumple,że facet ładna kobietę boi się brać za żonę,bo boi się,że ta może go zdradzać,a takto przy takiej niezbyt urodne stabilne życie ma,w jak to mówili zawsze na boku może mieć ladna