Aneta z "Rolnik szuka żony" jest W CIĄŻY! Zdradziła płeć dziecka

Rolnik szuka żony bez wątpienia okazał się z czasem wielkim sukcesem Telewizji Polskiej. Program o samotnych rolnikach poszukujących drugiej połówki zyskał sympatię widzów i utrzymuje się na antenie już od kilku sezonów. Biorąc pod uwagę wyniki oglądalności, trudno się dziwić, że TVP szykuje się już do jesiennej premiery kolejnych odcinków.





Choć Rolnik szuka żony cieszy się sporą popularnością, to nieco gorsza opinia krąży na temat szans tytułowych uczestników na znalezienie miłości. Trudno się temu dziwić, bo zdecydowana większość z nich nie dała rady zbudować trwałego związku pod okiem kamer. Dużo głośniej jest natomiast o ich miłosnych podbojach po zakończeniu emisji show, a dalsze losy uczestników bywają niezwykle zaskakujące.





Swoją szansę na miłość postanowiła wykorzystać w piątej edycji show także Aneta Fojcik, która była w programie kandydatką Marka. Niestety ostatecznie wybrał jedną z jej konkurentek, ale w odcinku finałowym przyznał, że żałuje swojej decyzji. Twierdził wtedy, że wolałby spróbować stworzyć związek właśnie z Anetą, jednak najwyraźniej na zamiarach się skończyło.





Później wyszło na jaw, że Anecie udało się znaleźć miłość dopiero po zakończeniu programu. Jak donosił swego czasu Dziennik Zachodni, Aneta wyszła za mąż za Mateusza Rosgę, czym pochwalił się w rozmowie z dziennikarzami sam pan młody. Świeżo upieczony małżonek Anety jednocześnie zdradził, że ich wesele odbyło się w Lyskach.





Znaliśmy się wcześniej. Wyjechałem jednak za granicę, nie było mnie w Polsce. Bardzo mi się podobała. Napisałem do niej później. (...) Dla nas to wielki zaszczyt, że goście świętują z nami ten piękny dzień - przyznał w rozmowie z gazetą.





Teraz z kolei na wywiad z tym samym dziennikiem umówiła się sama Aneta, która chciała w ten sposób przekazać światu radosną nowinę. Okazuje się, że była uczestniczka Rolnik szuka żony jest w ciąży, a mąż spędza z nią teraz więcej czasu w domowym zaciszu. Jak sama twierdzi, może też liczyć na dobre słowo i wsparcie od koleżanek z pracy.





Mąż postanowił, że będzie się mną opiekował i od dwóch tygodni jest już ze mną w domu. (...) Ja sama jestem na L4, koleżanki z pracy z SP 9 w Rybniku i pani dyrektor czasem dzwonią, by zapytać, jak się czuję - mówi.





Z tego samego wywiadu dowiadujemy się też, że Aneta skompletowała już większość wyprawki, w czym pomogła jej siostra. Zdradziła też płeć dziecka.





Wózek kupiliśmy wcześniej, a z ubrankami nie mam problemu, bo siostra ma sklep z ubrankami dla dzieci. (...) Mąż powtarzał - co będzie, to będzie, najważniejsze, by było zdrowe. Jakby była córeczka to też byłaby "córeczka tatusia". U nas same dziołchy, synka jeszcze nie było - pochwaliła się.





Pudelek gratuluje!