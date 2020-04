TVP pokazała uczestników siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Wśród nich dwie kobiety i DWAJ BRACIA

Renia 25 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Na rolę szukają zazwyczaj baby do pracy. Sama jestem że wsi to wiem jak się traktuje kobiety. Albo chcą takiej świętej walniętej zapatrzonej w męża który zawsze ma rację. I rodzącej dzieci ile się da. Kobiety boją się iść na rolę tym bardziej mieszkać z teściami bo w większości przypadków kończy się to źle. Stłamszenie przez rodzinę, mąż który decyzję o wszystkim, niemożność podejecia pracy poza rolą, teściowa ktora rządzi, rodzenie dzieci i świat kończący się na gotowaniu i sprzątaniu. Niestety takimi przypadkami mogę spać jak z rękawa. A rolniczki no cóż jedna 40 latka chcąca założyć rodzinę więc będzie jej ciężko znaleźć kogoś kto też chce w tym wieku--jednak panowie w tym wieku do zakładania rodziny chcą młodszych a nie równolatek chyba że już mają dzieci obydwoje . A ta druga pewnie nic nie robi na roli tylko korzysta z pieniędzy które zarabiają rodzice. Zawsze jestem ciekawa co by powiedzieli o tych ludziach mieszkańcy wsi, którzy wiedzą wszystko....