Aneta Zając pokazała stare zdjęcie z CZASÓW STUDIÓW! Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Do niedawna największym sukcesem Anety Zając była stała rola w uwielbianej przez Polaków produkcji "Pierwsza miłość", jednak drzemiący w niej potencjał odkrył łowca największych talentów, Patryk Vega. To dzięki jego propozycji aktorka mogła pokazać nieco inną wersję siebie, co jednocześnie umożliwiło jej podrasowanie instagramowego kontentu.