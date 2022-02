Aneta Zając zdumiewa fanów niespodziewaną ZMIANĄ FRYZURY: "Nie poznałem Pani!" (FOTO)

Dora 51 min. temu zgłoś do moderacji 49 2 Odpowiedz

Klasa po rozstaniu z Mikołajem, to się zwraca, taka duma! Jestem w trakcie rozpadu, nie wyciągnę pierwsza ręki, godność to jest jedyne co mamy, trzeba mieć dumę, jeśli nie jesteśmy winne nie należy się poniżać, trzeba być kobietą z klasą, po jakimś czasie on pożałuje, ja wydobrzeję i będę z siebie dumna, że nie dałam sobą pomiatać, to zaprocentuje, wierzę w to!!!