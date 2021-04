Aneta Zając POKAZAŁA UKOCHANEGO bawiącego się z jej synami (FOTO)

Kolezanka 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mało to ludzi się rozstaje? Co wy chcecie od tego Krawczyka. Poznałam gościa i to bardzo w porządku facet jest. No ale w pl to baba zawsze musi mieć rację i dzieciaki przy sobie używać do wojenek z byłym