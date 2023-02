Angelika Mucha "WZIĘŁA ŚLUB" na swojej urodzinowej imprezie! Zaprosiła całą warszawską śmietankę celebrycką... (ZDJĘCIA)

Kfpgjf 43 min. temu zgłoś do moderacji 181 6 Odpowiedz

Pudel, serio, co to sa za ludzie? Dlaczego piszecie o jakichś instadzieciach bogatych rodziców/patocelebrytach, którzy nie wiadomo skąd mają duże pieniądze? Co oni promują za wartości? Ludzie nie mają kasy na jedzenie, oddają sobie wzajemnie ubrania, za granica wojna, a jakaś Little monster zrobiła sobie udawany ślub i wydała na to kupę kasy zamiast z okazji urodzin np zrobić dobry uczynek i podzielić się dobrami materialnymi z biednymi. Po co to promujecie? Chory świat.