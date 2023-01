Fagata ZNOWU zrobiła sobie brazylijski lifting pośladków! "Wymiotowałam krwią..." (WIDEO)

dramat 1 godz. temu zgłoś do moderacji 200 0 Odpowiedz

Jak można tak się pociąć, oszpecić, zrobić z siebie monstrum będąc młoda dziewczyna bez problemów? Bo się ma kompleksy. Moja znajoma miała ciąże bliźniacza, zawsze miała skłonność do obwisłej skory mimo bycia szczupła. Po ciąży ćwiczyła 5 lat, już dochodziła do niedowagi a brzuch dalej wisiał. Zrobiła plastykę brzucha + naprawiła sobie rozejście mięśni. I ja to w pełni rozumiem. Ale to co robi Fagata nie, po prostu nie. młoda, zdrowa dziewczyna, młode ciało bez porodów, bez nadwagi i ona robi sobie coś takiego. I niech ktoś powie ze to normalne!