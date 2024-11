Angelika Mucha załatwia sprawunki, lansując się na mieście z furą za 350 TYSIĘCY ZŁOTYCH

zgłoś do moderacji

@Zauwazyliscie? We wszystkich krajach ue politycy mowili dokladnie te same słowa ocztwiscie w swoich językach. Ze teraz musimy byc jak trump!! Farbowane lisy jak Trzaskowski. Którzy jeszcze tydzien temu mowili zupełnie odwrotnie. Sa jak horagiewka. Pamietaj ze to nie przypadek. Cos jak szczepionki są skuteczne I bezpieczne. Omijajcie takich ludzi szerokim łukiem