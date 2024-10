Angelika Mucha poleciała do Londynu, żeby wydać 2400 zł w sklepie Hailey Bieber. Internauci są zażenowani: "Konsumpcjonizm"

Strasznie smutne życie ma ta laska - kupuje tam tylko dlatego, że to żona kolesia, na którego punkcie miała/ma obsesję. Jej jedyne kompetencje to wydawanie pieniędzy i Justin Bieber. Widzieliście ją w tym good luck guys? Przecież ona tam nic nie mówiła, snuła się gdzieś, taka mimoza. A latka lecą i będzie szok, kiedy przyjdzie trzydziestka, a ona w sumie jedyne co potrafi to wymienić błyszczyki od Bieberowej i zapozować do zdjęcia. Wolę swoje życie, może skromniejsze, ale bez hopla na punkcie nowej błyskotki czy osoby, która nawet mnie nie zna