Angelika Wątor przeszła operację usunięcia piersi. Sportsmenka ogłosiła właśnie, że jest W CIĄŻY (FOTO)

Angelika Wątor to jedna z najbardziej utytułowanych polskich szablistek. Absolwentka katowickiego AWF-u w 2015 r. wywalczyła złoty medal na Igrzyskach Europejskich w Baku . Może również pochwalić się trzykrotnym zajęciem trzeciego miejsca w Mistrzostwach Europy oraz tytułem srebrnej medalistki podczas Mistrzostw Świata do lat 20.

Utytułowana sportsmenka poddała się podwójnej mastektomii

W 2021 r. Angelika Wątor zgłosiła się do szpitala z nieustępującym bólem piersi. Pierwsze oznaki choroby dawały się we znaki podczas zawodów Pucharu Świata we Francji. Szablistka myślała jednak, że rosnąca temperatura i problemy ze swobodnym ruchem ręki wynikają z zarażenia się koronawirusem. Niestety, okazało się, że konieczna była operacja.

To potoczyło się błyskawicznie, minęły może dwa tygodnie. Jeszcze dzień przed operacją wystąpiłam w Pucharze Polski, zajęłam nawet trzecie miejsce. (...) Kiedy dowiedziałam się, co mnie czeka, było mi bardzo przykro. Pomyślałam sobie: "no nie, wszyscy będą się o mnie martwić i znów nie będę mogła trenować". Gdy obudziłam się po operacji nie było aż tak tragicznie. Jestem osobą, która działa bardzo szybko. W moim przypadku emocje dochodzą do głosu dopiero po pewnym czasie. Trochę minęło, zanim zdałam sobie sprawę, że nie jest kolorowo - wyznała w rozmowie z dziennikarzem internetowego serwisu TVP Sport.