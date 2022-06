Angelika Wątor, olimpijska medalistka, straciła obie piersi. "Usiadłam i zaczęłam płakać"

Iza 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie, ale przecież ona wyraźnie napisała, że dziękuje swojemu CHIRURGOWI PLASTYCZNEMU za troskę. Radykalnej podwójnej mastektomii nie robi się u chirurga plastycznego. Nie róbcie dramy ze zle przyjętego aquafillingu (który tez jest niebezpieczny), ale to nie rak, na Boga. Nie zagraża życiu ani zdrowiu. Takie dawanie do zrozumienia że to podwójna mastektomia to brak szacunku dla naprawdę chorych młodych dziewczyn.