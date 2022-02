Angelina Jolie będzie pomagać Ukraińcom w obliczu wojny z Rosją: "Chcę bronić PODSTAWOWYCH PRAW CZŁOWIEKA"

W związku z wojną na Ukrainie wielu obywateli już opuściło kraj, lecz przez to zostało bez dachu nad głową. W pomoc humanitarną angażują się kolejne jednostki, których celem jest nieść pomoc ludziom dotkniętym wojną. Okazuje się, że wspomagać Ukraińców w czasie kryzysu chce także Angelina Jolie , która już wiele razy angażowała się w akcje charytatywne.

Tak jak wielu z Was, ja także modlę się za Ukraińców. Ja i moi koledzy związani z UNHCR skupiamy się na niesieniu pomocy i zapewnieniu podstawowych praw człowieka uchodźcom, którzy musieli opuścić swój kraj. Widzieliśmy już raporty na temat ofiar i osób, które uciekały z własnych domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, co się dalej wydarzy, ale to bardzo ważny moment zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i z perspektywy prawa międzynarodowego - czytamy.