Dramatyczny apel Weroniki Marczuk po ataku Rosji na Ukrainę: "Jednak WOJNA! Błagam, NIE KRZYWDŹCIE LUDZI"

W nocy z 23 na 24 lutego Władimir Putin ogłosił przeprowadzenie specjalnej operacji wojskowej na terenie Ukrainy. Jak sam stwierdził "jest gotowy na wszystko", a ukraińskich żołnierzy wezwał do powrotu do domów i złożenia broni. Na terenie atakowanego terytorium wprowadzono stan wojenny, a do mediów docierają informacje o kolejnych wybuchach w różnych częściach kraju.