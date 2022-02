Weronika Marczuk o napiętej sytuacji na UKRAINIE: "Mam łzy w oczach, gdy o tym mówię"

Do dyskusji o konflikcie włączyła się również pochodząca z Kijowa Weronika Marczuk , która, choć od wielu lat rezyduje w Polsce, pielęgnuje swoje korzenie i na bieżąco śledzi informacje na temat ukraińskiej sytuacji. W jednym z Instagramowych wpisów gwiazda wsparła swoich rodaków, pisząc, że stara się aktywnie uczestniczyć w pomocy potrzebującym :

Każdego dnia bez ustanku w głowie myśli o Ukrainie. Każdego dnia, choć jedno działanie: czy to wywiad o sytuacji w kraju, wczoraj śpiewanie hymnu pod Ambasadą, pomoc ludziom w logistyce, dokumentach, organizacja pomocy dla Domów Dziecka na granicy z wojną, rozmowy, wspieranie, a przede wszystkim - podziw dla tych, kto tam na froncie albo i nie - pisała.

Patrzę na tę sytuację na Ukrainie z niepokojem, podobnie jak wszyscy rodacy z którymi rozmawiam. Należy jednak zachować dystans. Wierzymy, że żadnej wojny nie będzie. Staram się wierzyć w pokojowe rozwiązanie sytuacji. Tylko to nam pozostało. Nastroje w narodzie jednak dają nadzieję, że będzie dobrze - mówi rozemocjonowana Marczuk.

W Polsce mam tylko mamę. Cała duża rodzina jest tam. Mój kuzyn jest oficerem. Jest na froncie. Ostatnio moja chrześnica, która mieszka w Charkowie, czyli w mieście, w którym sytuacja może dać się we znaki, napisała do mnie: "jak ty uważasz, chrzestna, czy będzie u nas wojna?". Bardzo mnie to wzruszyło - mówiła.