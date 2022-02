Monika Olejnik o widmie wojny na Ukrainie: "Nikt nie wie, co się dzieje w głowie Putina"

Nie boję się, ale martwię się o naszych braci, o Ukraińców, o Ukrainki. To, co się stało, czego Putin się nie spodziewał, to zjednoczenie Ukrainy. Bo też byli bardzo podzieleni, a teraz wszyscy chcą walczyć, nie chcą się poddać Putinowi. Mam nadzieję, że Putin podkuli swój ogonek KGBisty, bo ponoć był też słabym KGBistą, i nie ruszy na Ukrainę i że jednak zwycięży dyplomacja, ale kto wie. Nikt nie wie, co się dzieje w jego głowie. Każdy z nas się przejmuje, bo dotyczy to naszych sąsiadów, a nawet gdyby to działo się gdzieś daleko, to dotyczy nas wszystkich - powiedziała Olejnik w rozmowie z Michałem Dziedzicem.