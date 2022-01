Paweł Deląg alarmuje o NIESTABILNEJ SYTUACJI NA ŚWIECIE: "Nad Ukrainą wisi GROŹBA INWAZJI ROSJI"

Świadomość, tym jesteśmy. Wszyscy. Materialny świat to manifestacja świadomości. To, co jest na zewnątrz, jest efektem działania "niewidzialnych" sił naszego umysłu. Czujemy się bezradni jako jednostki wobec systemu, agresywnej polityki, korupcji etc. Mam często poczucie, iż to jest nic więcej, jak wielka bezwładna siła czystej ludzkiej bylejakości, chciwości i zaniedbania. Brakuje bardzo nam społecznego zaufania, które zostało zabite przez polityka, który wyszedł z założenia, iż trzeba dzielić i rządzić. Postuluje, aby PKB kraju mierzyć innym wskaźnikiem niż wzrost ekonomiczny, ale poczuciem szczęścia społeczeństwa ;) serio, bo ono się najbardziej liczy, życie indywidualne każdego z Was. Inaczej stajemy się tylko liczbami w statystyce - proponował.