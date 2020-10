Angelina Jolie cała w czerni robi zakupy z 16-letnim synem Paxem (ZDJĘCIA)

Brad Pitt ma nową partnerkę. Angelina nie jest zadowolona

Jolie, która jest bardzo aktywna w działalności humanitarnej, zabierała też nieraz głos w kwestii obrony praw zwierząt. Ostatnio zaś udzieliła głosu w animacji "The One and Only Ivan", która przedstawia historię zwierząt, którym przewodniczy goryl o imieniu Ivan, walczących o swoją wolność. Film oparty na powieści dla dzieci można oglądać w streamingu Disneya.