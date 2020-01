Angelina Jolie cierpko o relacjach Brada i Jennifer: "NIE OBCHODZI JEJ TO"

Gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Nie buduje się swojego szczęścia na cudzej krzywdzie. Wytarty slogan, ale jakże prawdziwy. Angelina do spółki z Pittem rozbili jego małżeństwo i teraz zbierają tego owoce. Brad jest dobrym aktorem i przystojnym facetem, ale nie zasłużył na Aniston. Bardzo ją skrzywdził. Jeśli nie był szczęśliwy, nie czuł się kochany, mógł odejść. On tymczasem od razu zmienił jedno łóżko na drugie. Karma wróciła i daje mu po tyłku. A Jolie to boli, ale co ma opowiadać? Że jest wkurzona, płacze, coś jej przeszkadza?