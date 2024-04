Angelina Jolie oskarża Brada Pitta o wieloletnią PRZEMOC domową. Przyjaciele stają w obronie aktora: "To typowe"

aaa 16 min. temu zgłoś do moderacji 26 1 Odpowiedz

Nikogo z nas tam nie było i nikt nie wie jak było. Przy Jen jego skłonności mogły się jeszcze nie ujawnić, krócej byli razem. Mój facet pierwszy raz zaprezentował skłonności do przemocy fizycznej po 12 latach bycia razem. I wiecie jaką prawde wam powiem? Z nas dwojga to on jest tym lubianym, wesołym i super fajnym, mnie nikt nie lubi bo często mam kiepski humor i widac to po mnie. Ja chociaz jestem autentyczna a on dwoi się i troi, żeby go wszyscy lubili. No i mu wychodzi.