Brad Pitt wygrał rozprawę z Angeliną Jolie. Wciąż walczą o SETKI milionów dolarów

Uwielbiam Brada jako aktora od lat. Ale uważam, że to on był tym który krzywdził, poczytajcie sobie co tam się działo, uzależnienie, przemoc. Angelina zrobiła to na co wiele kobiet nie może sobie pozwolić, nie poszła we wspoluzaleznienie, zakończyła toksyczny związek z osobą uzależnioną osobą, która krzywdziła dzieci. Nazywajmy rzeczy po imieniu, to że BP jest odwieczny amantem, seksownym gościem nie oznacza że jest ideałem, to były przemocowiec. Angelina ma pieniądze, nieskalaną opinię, od wielu lat udziela się charytatywnie. Może sobie pozwolić na wielotenią walkę o sprawiedliwość, o dzieci. A spojrzcie na taką Amber, dziewczyna z nikąd, w toksycznym małżeństwie że starym zazdrosnym alko#olikiem, i świat zrobił z niej wariatkę.