Angelina Jolie zadaje szyku na festiwalu filmowym w Toronto. Towarzyszył jej 20-letni syn, na którego czole widać BLIZNY po wypadku

Zanim jednak Amerykańska Akademia Filmowa przedstawi nominacje do przyszłorocznych nagród, aktorzy dwoją się i troją, by wypromować swoje produkcje na całym świecie. Jeszcze kilkanaście dni temu Angelina Jolie brylowała na festiwalu filmowym w Wenecji, a w niedzielę zadała szyku w Toronto. Tym razem u boku Salmy Hayek, reklamowała dramat wojenny "Without Blood", który zresztą sama wyreżyserowała. Oprócz gwiazd jej nowego dzieła, na imprezie pojawił się również jej syn Pax. Nie byłoby w tym zapewne nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że to pierwsze publiczne wyjście 20-latka po ponad miesięcznym leczeniu, na które był zmuszony się udać po lipcowym wypadku na rowerze. Na zdjęciach można dostrzec skutki wypadku - blizny na czole.