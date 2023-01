Ania Rusowicz ROZWIODŁA się z mężem po 17 wspólnych latach? Sprawę komentuje menedżerka artystki

Plotki o tym, że do ich relacji ukradkiem wkradł się kryzys potwierdziła sama zainteresowana w jednym z zeszłorocznych odcinków programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Po wykonaniu utworu Abby "The Winner Takes It All", Michał Wiśniewski zapytał ją, czy piosenka o rozstaniu jest jej bliska. W odpowiedzi usłyszał, że Rusowicz "jest w bardzo podobnym momencie".