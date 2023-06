Ania Wyszkoni otwiera się na temat rozwodu, choroby i odejścia z zespołu Łzy: "To wszystko działo się lawinowo"

Ania Wyszkoni opowiedziała o nowotworze tarczycy i depresji

Zaczynając od tego, co wydarzyło się ponad 20 lat temu, czyli sytuacja rozwodowa, która była jednak bardzo trudnym doświadczeniem, ale mnie wzmocniła, później rozstanie z zespołem Łzy i pierwsze kroki w karierze solowej, potem diagnoza - nowotwór tarczycy, depresja. Znalazłoby się jeszcze parę, ale staram się wyciągać z tego dobre wnioski i iść dalej po prostu, czerpiąc z tego tylko i wyłącznie siłę.

Przede wszystkim pomoc fachowca. Zgłosiłam się do psychiatry. Nie ukrywam, że brałam leki. Wszystko było spowodowane farmakologiczną sytuacją u mnie, to wszystko działo się lawinowo, jedno po drugim. Nowotwór, przyjmowanie sztucznych hormonów i te wahania nastrojów. Pomogła mi rodzina, pomogła mi praca, którą kocham, pomogła mi publiczność i chęć powrotu na scenę. To są takie elementy, które budują całe moje życie.