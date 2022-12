Anna Wyszkoni otwarcie o depresji i leczeniu psychiatrycznym: "Leżałam bez energii na podłodze i nie wiedziałam, w którą stronę pójść w życiu"

Gość 60 min. temu zgłoś do moderacji 111 2 Odpowiedz

Coraz większa liczba ludzi cierpi na depresje i będzie wciąż rosła . Depresja nie wybiera czy jesteś biedny czy bogaty czy sławny , czy masz rodzine czy żyjesz sam dotknąć może każdego ! Wiecie dlaczego bo coraz większą liczbę osób uwiera świat i rzeczywistość w jakim przyszło nam funkcjonować . Dzieci w szkole cierpią bo system edukacji przytłacza niszczy ich nadmiarem nieprzydatnej wiedzy pozbawiając kreatywności , dorośli przytłoczeni są praca zawodowa która pochłania 80% czasu ,i pytam po co to wszystko ?! Wcześniej czy później człowiek pada na kolana i ma dość zadając sobie kluczowe pytanie po co to wszystko tak ma wyglądać życie na ciągłej pogoni , stresie ?! Do tego rząd , globaliści , światowy system wyzysku i niewolnictwa stwarza warunki do tak ciężkich stanów psychiczny j 😔 Trzymajcie się i nie bójcie prosić o pomoc mimo ciężkich czasów warto sie zatrzymać i zawalczyć o siebie 🫶