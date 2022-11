Anna Wyszkoni poszła śpiewać do "Jaka to melodia". Korzystnie wypadła? (ZDJĘCIA)

Wyszkoni chciała najwidoczniej odczarować trochę mit napompowanych ust i zbotoksowanych policzków, stąd też jej szczerość w tym temacie. Nie zmienia to faktu, że zmiany w jej wyglądzie coraz bardziej niepokoją obserwujących. Coraz częściej pojawiają się komentarze pełne rozczarowania, że to już nie "ta sama pani Ania" .

Ciekawe, co widzowie powiedzą, gdy zobaczą Annę Wyszkoni w "Jaka to melodia". Artystka pojawiła się na planie programu 14 listopada, by nagrać kilka występów, które później będą domontowane do zmagań uczestników. Specyfika "Jaka to melodia" polega jednak na tym, że te same występy emitowane są nawet latami, więc istnieje zagrożenie, że za rok Ania będzie znów wyglądała inaczej...