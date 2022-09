Odmieniona Anna Wyszkoni chwali się figurą w obcisłym komplecie, a fani ubolewają: "Nie ma już NIC z POPRZEDNIEJ pani Ani" (FOTO)

Ariadna 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

NIKT NIKOMU NIE ZMUSZA , UWAŻAM ŻE TO ETAP EWOLUCJI . ŚWIAT SIE ZMIENIA I NIKT I NIC TEGO NIE ZMIENI . JEST TEZ INNY RODZAJ EWOLUCJI POWRÓT DO NATURY W KARZNUM TOGO SŁOWA ZNACZENIU KTÓRY JA PREFERUJĘ I NIE CHCIAŁA BYM TAKIEGO ŻYCIA JAK JEJ . ALE TO NIE ZNACZY ŻE BĘDĘ JEJ COŚ WYTYKAŁA PALCAMI ŻE COS SOBIE POWIĘKSZYŁA BO TO NIE OZNACZA JAKIM JEST CZŁOWIEKIEM TYLKO PUŚCI LUDZIE OCENIAJĄ PRZEZ WYGLĄDA I POWINNI SPOJRZEĆ W LUSTRO.