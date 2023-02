Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są w niebezpieczeństwie?! "Musimy opuścić mieszkanie. Mamy niewiele czasu"

Anita Szydłowska i Adrian Szymkowiak do dziś pozostają jednymi z najbardziej lubianych przez widzów uczestników programu Ślub od pierwszego wejrzenia . Zazwyczaj para publikuje na Instagramie wyłącznie radosne treści, chwaląc się podkręconymi w programach graficznych uśmiechami, a przy okazji zarabiając na reklamach. Tym bardziej niepokojące okazały się więc wiadomości , które Anita zaczęła ostatnio wstawiać na swoim profilu.

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" muszą natychmiast opuścić mieszkanie

We wtorkowy wieczór Anita zamieściła w sieci selfie z pełnym głębokich przemyśleń podpisem. Dała jasno do zrozumienia, że w jej życiu rodzinnym nie dzieje się teraz najlepiej.

Na wieczór mam takie przemyślenia, że wszystko dzieje się po coś. Dzisiejszy telefon to było jak naprawdę zesłanie od mamy z nieba. Może okaże się, że niedługo przeniesiemy się w super miejsce, ale póki co nie zapeszam. Nie można żyć w przekonaniu, że może będzie tak jak wcześniej. Wokół nas przez 1,5 roku cały świat się zmienił... Próba zaprzeczenia to tylko reakcja obronna. Wierzę, że będzie lepiej.