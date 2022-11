"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kolejne plotki o KRYZYSIE w małżeństwie Anity i Adriana! Są "DOWODY"

Marianna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 135 28 Odpowiedz

Faceci nudzą się monigamią. Wiem, że nie powinnam, ale z ciekawości zaczęłam zaglądać w telefon mojego chłopaka TYLKO i wyłącznie w celu sprawdzenia jego wyszukiwarki na instagramie i ciągle ogląda puste lale, takie hmm internetowe, ale też takie z jego towarzystwa. Ja jestem teraz z nim w ciąży... Jestem 10 lat młodsza (30 i 40), paznokcie mam pomalowane odżywka, mam piękne długie naturalne włosy, jestem szczupła z odstającą pupą, mam miłą twarz, wielkie oczy, jedyne co to bym chciała większych ust, ale no jestem jaka jestem. Dlaczego on się ogląda za innymi, jest mi tak przykro... Jeszcze te hormony w ciąży... Ech. Raz mnie podkusiło i teraz mi to nie daje spokoju :(