Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stanowczo odpowiada na pytania o ROZSTANIE z Anitą: "Już wszędzie o tym mówią..."

Najpierw robią na insta gównoburzę wokół swojej rodziny ,wszędzie ich pełno ,relacjonuja swoje życie ,udzielają wywiadów o problemach w związku a potem się dziwią i oburzają ,że ludzie zadają pytania.Kasiorę za layki to owszem chętnie przytulimy im więcej osob zrobi łapkę w górę to tym lepiej dla nas .Ale jak ktoś zadaje niewygodne pytanie lub skrytykuje to się jaśnie państwo obraża .Nie wpuszczaj publiki do życia prywatnego to będziesz miał spokój.