Anita Lipnicka mówi, co myśli o dostępie do EUTANAZJI: "Mój dziadek odebrał sobie życie i wiem dlaczego"

W najnowszym wywiadzie Anita Lipnicka zabrała głos w sprawie dostępu do eutanazji . Okazuje się, że piosenkarka ma w tym temacie konkretne zdanie i jest za jej zalegalizowaniem . Wiąże się to z tragiczną historią, która wydarzyła się w rodzinie wokalistki.

Jestem za tym, żeby człowiek, który chce odejść, mógł to zrobić w cywilizowany sposób pod kontrolą lekarzy. To wynika z mojego osobistego doświadczenia: mój dziadek odebrał sobie życie i wiem doskonale, dlaczego to zrobił - powiedziała w rozmowie z dziennikarką tygodnika "Wprost".

Anita Lipnicka ujawnia swoje stanowisko w sprawie dostępu do eutanazji

Absolutnie nie był to przejaw jego słabości czy potrzeba ucieczki, tylko akt ogromnej siły i hartu ducha; chciał po prostu odejść na własnych warunkach, przewidując, że będzie obciążeniem dla rodziny, swojej żony. Był człowiekiem dumnym, przytomnym i sprawnym przez całe życie. Godność mu nie pozwalała na to, żeby nie chodzić, żeby nie móc pójść na spacer, zejść ani wejść na drugie piętro do własnego mieszkania. Szereg czynników spowodował, że postanowił, co postanowił - dodała.