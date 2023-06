Anita Lipnicka pochwaliła się zdjęciem 17-letniej córki. Pola jest podobna do mamy? (FOTO)

lola 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak mnie denerwuje zwrot w stylu: "cudny ludku", albo "mały człowieczek". To jakaś karykatura człowieka? Skąd takie zwroty i brak szacunku do odrebności? Heidi Klum jak wprowadzała córkę Leni na salony 3 lata temu to mówiła, że córka to "mała ja". Teraz Heidi na urodziny miała wywiad i coś jej się w końcu odmieniło, mówi że nie jest "małą ja", jest odrębnym człowiekiem, i że wclae nie sa podobne, bo ona jest mniejsza, ma inny kolor włosów i ogólnie jest inną osobą niż ona. Myślę, że Heidi poszła po rozum do głowy, bó córka ma 19 lat, mieszka w Nowym Yorku i prowadzi swoje zycie. Nie jest kopią matki, cudnym ludkiem czy małym człowieczkiem. Jest młodą, dorosłą kobietą, z innym światopoglądem i swoim zdaniem, innym niz matka. Szanujcie cudze życie, nikt nie jest waszą kopią. Madki, spójrzcie czy wy jesteście do waszych matek podobne to zobaczycie kolosalne różnice, wasze dzieci tez są odrębnymi jednostkami, a nie waszymi klonami.