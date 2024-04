Anita Sokołowska faworyzowana przez jury? Wściekła odpowiada: "WIĘCEJ SZACUNKU do naszej pracy!" (WIDEO)

"Taniec z Gwiazdami" od lat udowadnia, że nie trzeba wcale opanowywać do perfekcji skomplikowanych choreografii, by podbić serca publiczności. W tym sezonie antybohaterką show została Dagmara Kaźmierska , która za swój broadway jazz otrzymała najniższy wynik punktowy w historii polskiej wersji programu . "Królowa życia" ze spektakularną "siódemką" na koncie kompletnie nic nie robiła sobie z tego, że jej kosztem odpadła kolejna, bardziej uzdolniona para.

Anita Sokołowska odpiera zarzuty o faworyzowanie

A ja chciałabym przestać być polityczna, bo mnie to trochę denerwuje. Mam poczucie, ze to piszą pewne określone osoby. Ja myślę sobie tak - trochę więcej szacunku do naszej pracy. Ja się nie zgadzam na to, że ja w wieku 48 lat jestem porównywana do kogoś, że są jakieś takie bardzo nieprzyjemne określenia. Drodzy państwo, naprawdę to jest łatwo wyczuć komu kibicujecie i dlaczego tak się dzieje. Trochę kultury... - odparła.