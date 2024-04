Widzowie zarzucają jurorom "Tańca z Gwiazdami" faworyzowanie Anity Sokołowskiej. "Odzywają się jakieś ZNAJOMOŚCI"

"Taniec z Gwiazdami" doczekał się w naszym kraju miana kultowego programu. Zdecydowanie trudniej byłoby wskazać znane osoby, które jeszcze nie spróbowały swoich sił w ognistej sambie i klasycznym walcu niż te mające już za sobą doświadczenia na parkiecie. Pomimo realizacji aż 27 edycji producenci wciąż wykazują się determinacją w poszukiwaniu chętnych do pląsania na oczach blisko 2-milionowej publiczności. Co ciekawe, udaje się skusić nawet tych, którzy dotychczas gardzili udziałem w hitowym formacie.

Po trwających 10 (!) lat negocjacjach skład show w tym sezonie zasiliła Anita Sokołowska . Ulubienica widzów popularnych seriali, na czele z niezatapialnymi "Przyjaciółkami", wymieniana jest w gronie faworytek do zdobycia Kryształowej Kuli. Wielu internautów uważa jednak, że jej występy są zdecydowanie przeceniane .

Anita Sokołowska dostaje zbyt wiele punktów w "Tańcu z Gwiazdami"?

Aktorka już w pierwszym odcinku zawiesiła bardzo wysoko poprzeczkę, uzyskując komplet ósemek od jurorów. Co ciekawe, był to jak dotąd jej najniższy wynik punktowy. Z tygodnia na tydzień Anita i Jacek Jeschke coraz bardziej zachwycali sędziów, aż wreszcie zdobyli maksymalną sumę ocen po spektakularnie wytańczonym foxtrocie w 5. odcinku programu.

Dawno nie widziałam takiego faworyzowania w tym programie, serio, Anita tańczy fajnie, to prawda, ale zdecydowanie są lepsi; Sorry ludzie, ale według mnie ona totalnie nie jest stworzona do tańca. Odzywają się jakieś galaktyczne znajomości chyba, biorąc pod uwagę opinie jury i noty; Znowu faworyzacja, nie pokazała nic więcej niż inni, a wciąż dostaje prawie max punktów; Ta para jest faworyzowana od początku, nie zdziwię się jak wygra - napisali w komentarzach rozgoryczeni widzowie.