Anita Werner wspiera Roberta Lewandowskiego po nieudanym karnym: "Jesteśmy z Tobą, nie tylko jak zdobywasz Złote Buty" (FOTO)

Kate 5 min. temu

Przestańcie pisać bzdury, że mu się nie chciało, że dla klubu by strzelił (też ostatnio nie strzelił) albo że za euro by strzelił. To jakieś polskie kompleksy takie gadanie. Granie na mistrzostwach świata w drużynie narodowej daje możliwość promocji jak żaden inny moment, patrzą na ciebie ludzie z całego świata, jeśli dobrze grasz, strzelasz gole to twoja wartość rośnie u reklamodawców, na rynku transferowym, w klubie, że nie wspomnę o zapisywaniu się na kartach historii piłki nożnej. Więc przestańcie wylewać tu jakieś frustracje w rodzaju że mu się nie chce dla Polski grać bo to są szczyty absurdu. Było dokładnie na odwrót, za bardzo chciał i stres wziął górę. Historia piłki nożnej zna wiele przykładów wybitnych graczy, którzy nie potrafili udźwignąć presji narodowych barw. Co innego grać dla klubu, a co innego dla ojczyzny.