Robert Lewandowski PRZEPRASZA, że nie strzelił karnego: "Zagraliśmy mądrze i powinniśmy wygrać"! Anna Lewandowska już zareagowała

Nie ma za co przepraszać ! Trudno stało się nie on pierwszy i nie ostatni. Fakt jest taki że nie potrafią scalić całej drużyny . Graja w światowych klubach są świetni tam , grają ale mają z kim grać. A u nas no jak można wygrać nie stwarzając sytuacji cofając się ? Robert jest napastnikiem większość chyba nawet nie wie co to znaczy !! A on dwoi się i troi i nic .. nie ta liga sam tego nie udźwignie . Za duża presja i to zaczyna się na nim odbijać . Nie jest robotem. Będzie dobrze Robert