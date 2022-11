Anna Lewandowska dotarła do Kataru! Zapozowała na tle Dohy w klapkach za DWA I PÓŁ TYSIĄCA ZŁOTYCH (FOTO)

Mundial to w ostatnich dniach medialny temat numer jeden. Choć wokół całego przedsięwzięcia od dawna pojawia się wiele kontrowersji, na czele z doniesieniami, że w trakcie budowy stadionów w Katarze w wyniku skrajnego wycieńczenia i pracy w nieludzkich warunkach życie straciło aż 6,5 tysiąca imigrantów , chętnych do uczestniczenia w wydarzeniu nie brakuje.

Do stolicy Kataru zjeżdżają się rzecz jasna nie tylko biorący udział w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej zawodnicy oraz ich wierni kibice, ale i WAGs. Na miejsce dotarła także Anna Lewandowska.

Ukochana Roberta przybyciem na wielkie wydarzenie nie omieszkała pochwalić się za pośrednictwem instagramowego profilu. W nocy z poniedziałku na wtorek pokazała zdjęcie wykonane z okna samolotu, a następnie parę nocnych kadrów z miasta, w tym m.in. billboard z mężem. Rano wrzuciła zaś fotografię, na której pozuje na tle Dohy. Na zwiedzanie stolicy Kataru Lewa wybrała się przyodziana w luźne czarne spodnie, białą koszulę i klapki marki Hermes za dwa i pół tysiąca złotych. "Look" uzupełniła torebką z tego samego domu mody, co obuwie. Ceny modelu Kelly wahają się w granicach od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.