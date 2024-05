Anita Włodarczyk wkrótce będzie mogła przejść na OLIMPIJSKĄ EMERYTURĘ. Tyle wpłynie na jej konto: "Nie ma co narzekać"

kibic pl 25 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Jest to ewenement w większych krajach Europy, aby takie coś istniało! Tak bowiem w Polsce źle było i z pracą i z opieką medyczną. Wprowadzono to, aby byli medaliści olimpijscy w Polsce jedzenia na śmietnikach nie szukali. Ale gdy ktoś był na olimpiadzie "zaledwie" piąty, po iluś latach pracy na treningach, a to już był odtrącony od tego systemu. Takie emerytury olimpijskie to ma może Kazachstan czy Kirgistan, kraje trzeciego świata, ale nie Niemcy czy UK! Oczywiście cieszę się, że to taką Agatę Wróbel blisko 3 lata temu uratowało, plus kibice na okres 2019-2021. No ale nie tak to powinno być...