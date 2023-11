Anita z "Sanatorium miłości" wyznaje: "Byłam wykorzystana przez mężczyznę na 370 TYSIĘCY". Mówi, ile wynosi jej emerytura (WIDEO)

Anita wprost o znajomościach po "Sanatorium miłości". Utrzymuje kontakt z osobami z programu?

Dziś po programie pozostały jedynie wspomnienia, ale wygląda na to, że Anita coś jednak zyskała po powrocie z turnusu. Reporter Pudelka Cezary Wiśniewski zapytał seniorkę o to, czy utrzymuje jeszcze kontakt z innymi osobami z programu. Co prawda nie ujawniła imion, ale okazuje się, że niektórzy nadal są w jej życiu.

Anita z "Sanatorium miłości" o emeryturze i podróżach

Jednocześnie uczestniczka "Sanatorium miłości" przyznaje, że stara się wyjeżdżać na wakacje dwa razy w roku, a na podróże wydaje od około 30 do 40 tysięcy złotych rocznie . Niebawem wybiera się na Madagaskar, gdzie spędzi sylwestrową noc, potem również chce się wybrać do Brazylii.

Jestem w takim wieku, że nie mogę tego życia na półkę odkładać. Nigdy nic nie wiadomo, mieliśmy przykład pandemii, wojny w Ukrainie. My nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć w przyszłym roku.

Sama jestem jeszcze pracującym stomatologiem, pracuję co prawda tylko dwa razy w tygodniu, bo w moim wieku bardziej cenię czas niż pieniądze. Dostaję 2300 złotych emerytury i 300 złotych dodatku na dzieci, czyli 2600 - przyznaje, a na pytanie o to, czy bez pracy byłaby w stanie wyżyć z samej emerytury, odpowiedziała: Przyzwyczaiłam się do dobrego standardu życia i dla mnie byłaby taka kwota nie do udźwignięcia. Nie wiem, jak ludzie sobie radzą z takimi pieniędzmi, nie dotknęłam tego, musiałabym spróbować obliczyć to wszystko. Nie widzę u nas tak tragicznej biedy, dużo te socjalne dodatki zrobiły dla społeczeństwa.