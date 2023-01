Anita z "Sanatorium miłości" przekornie: "Mam pieniądze i się tego NIE WSTYDZĘ". Emeryturę wydaje na... medycynę estetyczną

Zoja 11 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Pieniądze są ważne. Wszyscy, którzy mówią, że nie są albo te pieniądza mają, albo nie są szczerzy. Ciekawa jestem ile z tych oburzonych kobiet chciałoby utrzymywać swojego partnera. No, może gdyby przejął cały dom, dzieci itp to jeszcze do przejścia. Ale niestety badania pokazują, że nawet jeśli kobiety zarabiają dużo więcej niż ich partnerzy, to cały czas praca domowa i przy dzieciach jest na ich głowach. Dodatkowo już widzę jakie jesteście szczęśliwe bez kasy na buty dla dzieci, bez kasy na wakacje, bez kasy na fajne prezenty świąteczne dla dzieciaków. Gdy Wasze dzieci proszą o nowy t-shirt z ulubionym bohaterem, za 50zl, a Was na to nie stać. Kasa jest ważna. Znajomych/partnera też warto mieć na tym samym poziomie finansowym. Bo albo będziesz się przez niego ograniczać albo ciągle komuś dokładać. W wieku tej pani to pewnie byłoby uciążliwe.