68-letni Ryszard z "Sanatorium miłości" ZOSTANIE OJCEM? Wyraźnie się odmłodził i zabiega o dziecko z MŁODSZĄ o 37 LAT partnerką (FOTO)

Wredny 1 godz. temu zgłoś do moderacji 93 5 Odpowiedz

Kurde no jego to jeszcze rozumiem. Kto by chciał stare ciało obracać, no logiczne. Ale ONA ?! co mają w głowie tacy ludzie i co chcą osiągnąć? Nie wierzę w wielką miłość do 70 latka no sorry...