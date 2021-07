Nie tylko Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. Oto inne pary z dużą różnicą wieku, które zdecydowały się na dzieci (ZDJĘCIA)

... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po co to opisujecie Kożuchowską i Warnke, z ich mężami nie dzieli ich żadna duża różnica wieku! Gdyby to mężowie byli od nich starsi o 9 i o 10 lat, to nawet byście nie wspomnieli o tych parach. Wg waszego seksistowskiego podejścia 9 lat starsza od męża kobieta jest już zrównywana w tym żenującym artykule z 50 lat starszym od żony facetem.