Joanna z "Sanatorium miłości" o trudnej miłości i uzależnieniach: "Zostałam skrzywdzona w dzieciństwie"

Widujemy się od czasu do czasu, jesteśmy przyjaciółmi, ale on jest w moim sercu. Dał mi przeżyć taką bezwarunkową miłość. Dlatego, że ja w pewnym momencie go zaakceptowałam. To był wspaniały mężczyzna, bardzo opiekuńczy, gotował, pomagał mi, wszystko, co robiliśmy, było mega, dużo rzeczy przeszliśmy razem. Można powiedzieć, że to były dwie osoby: ta wspaniała osoba i ta uzależniona - mówiła w rozmowie z Pomponikiem.